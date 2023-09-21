21 сентября, 17:56

Минтруд подготовит рейтинг образовательных организаций по востребованности их выпускников

Такой список представят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд России до конца года представит первый национальный рейтинг образовательных организаций на основе трудоустройства и уровня зарплат выпускников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

"Совместно с коллегами из Минпросвещения и Минобрнауки мы подготовили методику рейтингования образовательных организаций, учитывающую востребованность труда их выпускников на рынке. Первый национальный рейтинг образовательных организаций с привязкой к трудоустройству и уровню заработной платы будет представлен до конца этого года", - сказал он.

Котяков уточнил, что в основе этого рейтинга будут данные мониторинга трудоустройства, который сейчас проводят на портале "Работа России". Мониторинг основан на ретроспективном анализе данных за последние три года. 

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