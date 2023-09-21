Комиссия Госсовета предложила продлить поддержку по нацпроекту "Демография" до 2030 года

Глава комиссии Андрей Никитин отметил, что реализация этого нацпроекта позволила модернизировать региональные службы занятости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин предложил продлить меры поддержки получения профессионального обучения в рамках нацпроекта "Демография" до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на расширенном заседании президиума Госсовета, посвященного развитию рынка труда в России, которое проводит президент Владимир Путин в Великом Новгороде.

"Развитие образования обеспечит будущее Новгородской области. И считаем важным реализовывать подобные инфраструктурные проекты [строительство кампусов] в субъектах, при поддержке из федерального бюджета. Чтобы выпускники школ могли выбрать регион для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства. Все регионы отмечают, что наиболее эффективными и востребованными инструментами для поддержки занятости, стали временные и общественные работы. А также профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Уважаемый Владимир Владимирович, просим продлить эти меры до 2030 года", - сказал он.

Он также отметил, что реализация национального проекта "Демография" позволила модернизировать региональные службы занятости. При существенной финансовой поддержке из федерального бюджета реализованы механизмы проактивной работы как с теми, кто трудоустраивается, так и с работодателями. Используются бережливые технологии и цифровые ресурсы.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.