В КЧР досрочно расчистят русло реки Архыз для защиты 35 га турзон от паводков

К работам приступили в начале 2023 года

ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Около 12 км русла реки Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) очистят от мусора досрочно, до конца 2023 года. Проведение работ позволит защитить территорию ближайших туристских зон площадью 35 га от паводков, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Проведение расчистки позволит защитить объекты на площади затопления порядка 35 га: мостовые переходы, очистные сооружения, автомобильная дорога, жилые дома, туристические базы отдыха, гостиницы", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что ежегодные паводки на реке Архыз приводят к подмыву корневой системы деревьев и их падению в русло, образованию большого количества завалов, наносов горных пород и значительному снижению пропускной способности русла, что влечет за собой подъем уровня воды и подтопление населенных пунктов и прилегающих территорий.

К работам по расчистке участка русла протяженностью 3 км приступили в начале 2023 года, а полное завершение расчистки на 12 км реки было запланировано на 2024 год.

Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе своего послания депутатам Народного собрания поручил Минприроды КЧР досрочно завершить расчистку реки Архыз в туристических деревнях Лунная Поляна и Романтик. Также в 2023 году определят границы водного объекта и входящих в него зон для внесения данных на карты территориального планирования Архызского сельского поселения.