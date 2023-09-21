21 сентября, 18:20,
обновлено 21 сентября, 18:33
Военная операция на Украине

Участие в СВО учтут как индивидуальное достижение при приеме в колледжи

Соответствующий проект приказа подготовило Минпросвещения России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает учитывать участие в специальной военной операции как индивидуальное достижение при приеме в колледжи. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Раздел об индивидуальных достижениях при приеме в колледжи предлагается дополнить несколькими пунктами, включая участие в СВО. "Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в тексте проекта.

Кроме того, Минпросвещения предлагает учитывать как индивидуальное достижение наличие у поступающих опыта участия в добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 100 часов. 

Теги:
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