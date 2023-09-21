21 сентября, 18:37

Алиханов предложил упростить квотирование на рабочие места для соотечественников

Глава Калининградской области отметил, что это возможность для увеличения базы трудовых ресурсов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил упростить квотирование на иностранные рабочие места для русскоязычных соотечественников. Он внес предложение на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде.

"На наш взгляд, еще одним ресурсом для решения проблемы растущего дефицита кадров могли стать наши соотечественники - русскоязычное население за рубежом из стран Западной Европы и стран Прибалтики и из других частей мира, - сказал Алиханов. - Просим дать поручения проработать <…> возможность упростить процедуры предоставления квот на иностранные рабочие места для таких людей, для русскоязычных наших соотечественников".

Он отметил, что это возможность для увеличения базы трудовых ресурсов. При этом могут быть расширены полномочия регионов в этом вопросе. "Либо более радикально: это предоставление при въезде при оформлении визы в наших загранучреждениях специального статуса, который бы подтверждал статус соотечественника, и соответственно человек с этим подтверждением мог бы устраиваться на работу в нашей стране", - добавил он, уточнив, что ограничения могут касаться запрета на госслужбу или на работу в правоохранительных органах. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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