Нижегородский губернатор заявил о необходимости пересмотра цифр приема на СПО

По мнению Андрея Никитина, их нужно корректировать под запросы работодателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Регионам России необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в средние профессиональные образовательные учреждения по стратегическим направлениям и под запросы работодателей. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета России по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Нам всем в регионах необходимо пересмотреть контрольные цифры приема на образовательные программы по стратегически важным направлениям и предусмотреть возможность их своевременной корректировки под запросы работодателей", - сказал Никитин, выступая на заседании президиума Госсовета России, посвященного развитию рынка труда в России.

Он отметил, что федеральная платформа "Работа в России" содержит обширную базу резюме и вакансий, которая позволяет проводить дистанционный отбор и собеседование, обеспечивает бесконтактную проверку персональных данных, "это эффективный инструмент, при этом коллеги в рамках семинара единогласно поддержали предложение о доработке этой платформы для формирования единого прогноза потребности экономики в кадрах в региональном и профессиональном разрезе".

"Сейчас регионами такой прогноз формируется раз в год, и у каждого своя методика. Нужно единое решение, позволяющее на государственном уровне и в разрезе субъектов обеспечить постоянный поток объективных данных о состоянии рынка труда, текущей и перспективной кадровой потребности по отраслям, планируемых инвестиционных проектах. Эти данные должны стать основой для организации профориентационной работы, формирования общих объемов контрольных цифр приема по программам высшего и среднего специального образования", - сказал Никитин.