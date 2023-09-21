Новый курс о российской государственности начали преподавать в 600 вузах страны

Чтение нового курса началось в 80% вузов, сообщил научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 600 вузов страны ввели в программу обучения студентов новый курс "Основы российской государственности". Об этом сообщил проректор РАНХиГС при президенте РФ, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.

"Пока почти во всех вузах, которые я знаю, и во всех, в которых мы работали, курс пошел. Это более 600 вузов, основная масса студентов России", - сказал Полосин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного введенному с этого учебного года новому образовательному курсу.

По его словам, чтение нового курса началось в 80% вузов. "Министерство [образования и науки] отчиталось по поводу того, что 80% вузов начали чтения. По моему собственному представлению и пониманию, есть целый ряд регионов, которые вводят [курс] в первом семестре не с сентября, а делают его более компактным, не растянутым на все недели первого семестра", - отметил Полосин.

Он уточнил, что для студентов подготовлены три варианта пособия для изучения курса. "Эти пособия, совпадая по основным параметрам и подходам, совпадая по ценностному ряду отличаются объемом, обложкой", - сказал Полосин. Для студентов социо-гуманитарных, общественных наук на обложку помещен портрет Екатерины Великой, для инженерно-технических - Петр Великий, для общих гуманитарных специальностей - Александр Невский. "Естественно, они отличаются и подходом к изложению материала для студентов и объемом, который им рекомендован освоить по данному предмету. Глубина погружения в предмет, специфика, методика преподавания во всех вузах отличаются. Отличаются в том числе и тем, как именно его преподают, какие именно преподаватели работают", - добавил ученый.

По его словам, несмотря на то, что программу переподготовки по курсу прошли более 6 тыс. преподавателей, и запланирована еще одна программа дополнительного образования для еще одной тысячи преподавателей страны, "тем не менее личность преподавателя и его собственное погружение в предмет, объем знаний, которыми он обладает базово, играют свою роль".

"Наличие трех пособий, наличие центров, которые ведут работу по координации преподавания, допускают разнообразное прочтение одного и того же предмета", - отметил Полосин. Вместе с тем, "еще предстоит работать с преподавателями, готовить и обмениваться опытом, корректировать подходы к преподаванию и методики [курса]".

О проекте

Проект "ДНК России" реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, в его работу вовлечены более 2 тыс. преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. В 2023 году главной целью "ДНК России" является разработка учебно-методического комплекса "Основы российской государственности" и обеспечение его включения в образовательные программы вузов РФ.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российской молодежи нужно дать опору в виде достоверных знаний, для этого необходим отдельный академический курс по основам государственности России. Курс "Основы российской государственности" состоит из пяти разделов: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство" и "Вызовы будущего и развитие страны".