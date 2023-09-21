В комиссии Госсовета призвали создать систему данных о состоянии рынка труда в РФ

По словам председателя комиссии Андрея Никитина, федеральный портал "Работа в России" является эффективным инструментом, но его необходимо доработать для формирования единого прогноза потребностей экономики в кадрах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Единая платформа для прогноза потребностей экономики в кадрах с данными по каждому субъекту нужна в РФ. Такое мнение выразил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Безусловно, нужно единое решение, позволяющее на государственном уровне и в разрезе субъектов обеспечить постоянный поток объективных данных о состоянии рынка труда, текущей и перспективной кадровой потребности по отраслям, планируемых инвестиционных проектах", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

По словам Никитина, федеральный портал "Работа в России" является эффективным инструментом, но его необходимо доработать для формирования единого прогноза потребностей экономики в кадрах. "Федеральная платформа "Работа в России" содержит обширную базу резюме и вакансии <...> - это эффективный инструмент. При этом коллеги в рамках семинара единогласно поддержали предложение о доработке этой платформы для формирования единого прогноза потребности экономики в кадрах в региональном и профессиональном квалификационном разрезе", - добавил он.

Губернатор отметил, что собранные в рамках единой платформы данные о кадрах должны стать основными для организации профориентационной работы, формирования общих цифр приема по программам высшего и среднего специального образования, а также планирования по развитию конкретных учебных заведений.