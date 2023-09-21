В Туле создали инженерный класс с участием завода по выпуску РСЗО

Старшеклассники смогут углубленно изучать предметы физико-математической направленности

ТАСС, 21 сентября. Инженерный класс создали в Туле в Центре образования №59 при содействии Министерства образования Тульской области, Тульского госуниверситета и научно-производственного предприятия "Сплав", которое выпускает реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган". Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"В Центре образования №59 "Личность" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Тульской области, администрацией Тулы, АО "НПО "Сплав", ТулГУ и Центром образования. В инженерном классе старшеклассники смогут углубленно изучать предметы физико-математической направленности, под руководством высококвалифицированных преподавателей физики, математики и информатики развивать научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность", - говорится в сообщении.

НПО "Сплав" будет проводить для школьников экскурсии на предприятие, тематические лекции, семинары и конференции, а ТулГУ примет участие в разработке методических материалов и увеличит количество целевых бюджетных мест для приема выпускников Центра образования №59, которые примут решение работать на предприятии-партнере.

"В настоящее время в Тульской области формируются 20 инженерных классов. Создание таких классов - совместная инициатива школ и предприятий. Это позволит стимулировать ребят на получение технического образования и выбор профессии инженера, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Уверена, что благодаря сотрудничеству с АО "НПО "Сплав" и ТулГУ учащиеся смогут приобрести необходимые знания и навыки для успешной карьеры в отрасли. Профильные предпрофессиональные классы организовываются и по другим направлениям, таким как медицина, сельское хозяйство, финансовая грамотность, IT-технологии", - цитирует пресс-служба министра образования Тульской области Оксану Осташко.

Научно-производственное объединение "Сплав" имени А.Н. Ганичева входит в контур холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" - управляющей организации "Техмаш". Предприятие является ведущим мировым производителем реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота "Град", "Смерч", "Ураган", "Дамба", "Огонь" и боеприпасов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.