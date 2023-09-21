Минпросвещения предложило закрепить демонстрационный экзамен законодательно

В ведомстве считают, что регионы необходимо наделить полномочиями проводить его по единым правилам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России считает, что форму демонстрационного экзамена необходимо закрепить законодательно и наделить регионы полномочиями проводить его по единым правилам. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Пока внедрение демонстрационных практических экзаменов - право и полномочия колледжей. Считаем важным закрепить проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена законодательно, наделив регионы полномочиями его проведения по единым правилам, установленным на федеральном уровне. А также признать данный экзамен в системе независимой оценки квалификации", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования (СПО) образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Она предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, а также определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Кравцов добавил, что в поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит содержательную перезагрузку. В частности, изменились подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования.

"В части содержания образования - за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых совместно с работодателями. Обновили программы обучения, чтобы у ребят было больше практики, конкретных навыков нужных на производстве. Внедрили в каждую программу обязательное изучение основ информационных технологий, бережливого производства, финансовой грамотности", - отметил министр.