Более 1 тыс. мест в кампусе мирового уровня в Новгороде отдадут студентам СПО

Всего в нем будет предусмотрено 4 тыс. мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. мест в новом кампусе мирового уровня, который построят в Великом Новгороде, отдадут для студентов среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе выступления на расширенном заседании президиума Госсовета, посвященного развитию рынка труда в России, которое проводит президент Владимир Путин в Великом Новгороде.

"За последние пять лет численность студентов Новгородского университета выросла с 10 до 14,5 тыс. У нас учится молодежь из 56 регионов и семи иностранных государств. Следующий этап - это строительство современного кампуса на 4 тыс. мест, 1 тыс. из которых - для студентов СПО", - сказал Никитин.

Ранее глава региона заявлял, что Великий Новгород должен стать городом-университетом. Около 6 млрд рублей на строительство кампуса мирового уровня в Великом Новгороде будет выделено из федерального бюджета, со стороны региона будет выделено не менее 900 млн рублей, а управляющая компания - "Особая экономическая зона", которая выступает концессионером, привлекает кредит в размере 3,5 млрд рублей.

Инициатива по созданию современного университетского кампуса в регионе реализуется по национальному проекту "Наука и университеты". Заявка Новгородской области на строительство современного университетского кампуса была одобрена правительством России в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта - 10 млрд рублей, включая средства федерального и регионального бюджетов.

Главная цель нацпроекта "Наука и университеты" - вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса "мегасайенс" и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.