Голикова заявила о необходимости интеграции около половины колледжей в "Профессионалитет"

По словам вице-премьера России, в 2022-2023 годах многие регионы уже перестроили свой подход к установлению контрольных цифр приема с учетом востребованности определенных кадров определенной специализации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Около половины колледжей РФ необходимо интегрировать в федеральный проект "Профессионалитет", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наша ближайшая задача, <...> мы уже понимаем, что порядка 50% колледжей, которые сегодня работают на рынке, должны быть интегрированы в проект "Профессионалитет". Это значит, что они будут загружены по новым учебным программам и будут соответствовать тем требованиям и вызовам рынка труда, которые сегодня складываются", - сказала она на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Голикова отметила, что в 2022-2023 годах многие регионы уже перестроили свой подход к установлению контрольных цифр приема с учетом востребованности определенных кадров определенной специализации, в том числе на оборонно-промышленных предприятиях. "Уже 2023-2024 учебный год ознаменовался тем, что количество контрольных цифр приема в средних специальных учебных заведениях по востребованным специальностям возросло на 11 тыс.", - добавила она.

"В ближайшее время в правительстве под председательством [премьер-министра РФ Мишустина] Михаила Владимировича мы будем рассматривать два вопроса, которые связаны с прогнозом рынка труда и развитием системы образования, по сути реагируя на эти прогнозные изменения", - заключила Голикова.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. В проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.