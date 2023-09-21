Общество "Знание" изложит курс по основам российской государственности в ста фильмах

Уже подготовили 60 фильмов, сообщил научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Общество "Знание" подготовит около ста фильмов по новому образовательному курсу "Основы российской государственности", введенному в вузах в этом учебном году. Об этом сообщил проректор РАНХиГС при президенте РФ, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.

"Совместно с обществом "Знание" подготовили более 60 фильмов на текущую дату, всего их должно быть около ста, посвященных разделам и компонентам этого курса ["Основы российской государственности"], - сказал Полосин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного новому курсу.

По его словам, с точки зрения самообразования - это интересный вариант решения. Кроме того, предусмотрены также соответствующие лекции.

Как сообщил Полосин, сокращенный блок, связанный с тематикой, изложенной в "Основах российской государственности", предусмотрен и в рамках большей части образовательных проектов и программ, которые реализуются сейчас в России.

"Это и [проекты президентской платформы] "Россия - страна возможностей" и [конкурс] "Лидеры России", и все, что касается организации работы с молодежью. Это большая работа, которую предстоит делать", - сказал Полосин.

По его словам, для тех, кто уже закончил вуз, открыты все просветительские программы и при желании можно с ними ознакомиться. "А сделать это обязательным [изучение курса] в стране, мне представляется, по крайней мере, нецелесообразным", - отметил эксперт.