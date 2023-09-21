Глава Севастополя предложил совмещать работу и очную учебу с третьего курса вузов

По словам Михаила Развожаева, практика была апробирована в период пандемии коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил разрешить студентам с третьго курса вузов совмещать очное обучение с реальной производственной деятельностью.

"Предусмотреть возможность совмещения студентам вузов, начиная с третьего курса, обучения с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы прийти на работу с третьего курса и перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме обучения", - сказал Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

Он уточнил, что практика была апробирована в период пандемии коронавируса, когда студенты медицинских вузов приходили работать в больницы и закрывали потребность в медкадрах.