21 сентября, 19:38

Глава Севастополя предложил совмещать работу и очную учебу с третьего курса вузов

По словам Михаила Развожаева, практика была апробирована в период пандемии коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил разрешить студентам с третьго курса вузов совмещать очное обучение с реальной производственной деятельностью.

"Предусмотреть возможность совмещения студентам вузов, начиная с третьего курса, обучения с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы прийти на работу с третьего курса и перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме обучения", - сказал Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

Он уточнил, что практика была апробирована в период пандемии коронавируса, когда студенты медицинских вузов приходили работать в больницы и закрывали потребность в медкадрах. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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