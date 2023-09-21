Голикова предложила обсудить на итоговом заседании Госсовета Год педагога и наставника

За этот год планируется провести десятки мероприятий для популяризации и повышения престижа педагогических профессий, развития института наставничества, а также привлечения молодежи в профильные вузы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину посвятить итоговое заседание Госсовета в конце 2023 года завершению Года педагога и наставника.

"Я хотела бы обратиться к вам, Владимир Владимирович, все-таки 2023 год был обозначен вами Годом педагога и наставника. Если мы будем проводить итоговое заседание Государственного совета в конце года, то хотелось бы, чтобы оно было посвящено одновременно завершению Года педагога и наставника", - сказала она на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. За этот год планируется провести десятки мероприятий для популяризации и повышения престижа педагогических профессий, развития института наставничества, а также привлечения молодежи в профильные вузы.