Кравцов: "Профессионалитет" позволяет достичь максимального трудоустройства выпускников

Как сообщил министр просвещения РФ, этот проект является флагманом развития системы среднего профессионального образования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Проект "Профессионалитет" позволяет достичь трудоустройства выпускников колледжей на уровне практически 100%, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Уважаемый Владимир Владимирович, на съезде партии "Единая Россия" вы поручили реализацию проекта "Профессионалитет". Сегодня он является флагманом развития системы СПО. "Профессионалитет" в полной мере позволяет реализовать отраслевой подход. Участники проекта - колледжи и предприятия - в тесном взаимодействии готовят специалистов под конкретные задачи, что гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускников - практически 100%", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.

По словам Кравцова, сейчас "Профессионалитет" охватывает 350 колледжей по 24 отраслям в 68 регионах. Кроме того, в нем участвуют почти 1 тыс. предприятий, которые суммарно вложили более 3,5 млрд рублей.

В целом, как отметил министр, за последнее время система профессионального образования проходит перезагрузку. В частности, пересмотрена структура контрольных цифр приема. "Приоритет у профессий и специальностей, необходимых в отраслях промышленности, прежде всего для оборонно-промышленного комплекса. Более 20 тыс. выпускников уже трудоустроены в оборонной промышленности и еще 16 тыс. проходят практику. Увеличилась доля технических специальностей в приеме, она составляет уже 56%", - пояснил Кравцов.