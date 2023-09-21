Котяков предложил переобучать по нацпроекту по всем приоритетным направлениям

Министр труда и социальной защиты РФ также предложил законодательно закрепить возможность заключения подобных ученических договоров без участия государства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил распространить бесплатное переобучение по национальному проекту "Демография" на всех соискателей, которые планируют трудоустраиваться по приоритетным для рынка труда направлениям.

Сейчас принять участие в программе переобучения по нацпроекту "Демография" могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане и другие.

"Учитывая сложившийся профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех соискателей, готовых трудоустраиваться по приоритетным для рынка труда направлениям. Считаем, что эти приоритетные направления будут утверждаться решением правительства", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Кроме того, министр предложил законодательно закрепить возможность заключения подобных ученических договоров без участия государства. То есть дать возможность компаниям также инвестировать в карьеру работника, оплачивая обучение с гарантией трудоустройства или повышения оплаты труда.

Котяков отметил, что программы обучения по нацпроекту "Демография" сегодня реализуются по единым принципам во всех 89 регионах России, включая новые регионы. "Перед началом обучения заключается трехсторонний договор с работодателем, что обеспечивает тесную увязку с потребностями заказчика, следовательно, высокую занятость выпускника в перспективе. Предлагаем распространить модель трехсторонних договоров на программы дополнительного образования, которые финансируют за счет средств бюджета", - добавил министр.

Он также предложил сделать обаятельной регистрацию таких договоров на портале "Работа России", что позволит анализировать эффективность предлагаемых за счет бюджета программ переобучения и оценивать их с точки зрения вклада в экономику.

Безработица в регионах

"Высокая безработица в ряде субъектов складывается на фоне высокого поля соискателей, не имеющих достаточной квалификации, а также отсутствия необходимого количества рабочих мест. Предлагаем в индивидуальных программах развития этих субъектов предусмотреть мероприятия по профессиональному развитию молодых людей и взрослых соискателей, а для помощи в трудоустройстве за пределами региона - стимулировать привлечение соискателей через программу субсидирования найма и трудовой мобильности", - уточнил он.

Котяков отметил, что с начала года такие программы помогли найти работу более 40 тыс. специалистам. Он также предложил расширить программу содействия трудовой мобильности, включив в нее не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и организации из других приоритетных для экономики отраслей.