Институт развития интернета впервые представил линейку проектов для подростков

Его генеральный продюсер Елена Лапина отметила, что ИРИ очень ждет анимационные проекты для категории 12+ в будущем сезоне

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проекты, ориентированные на подростковую аудиторию, получили поддержку от Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Об этом сообщила его генеральный продюсер Елена Лапина на презентации нового сезона 2023-2024 годов.

"Мы проанализировали рынок в начале 2022 года - и поняли, что, к сожалению, сейчас сериалов для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет практически нет. Мы очень хотим развивать это направление для средних и старших школьников", - сказала она.

Среди них - история о взрослении, первой любви и спасении мира в фантастической комедии "Недетское кино", детский детектив "Любопытная Варвара", где главная героиня распутывает таинственные дела, продолжение скетч-шоу "#ШКЛТ", приключенческая комедия "Три друга, клад и матрос Кошка", по сюжету которой ученики Севастопольского Нахимовского училища ищут клад, спрятанный по команде адмирала Нахимова, сериал "Политех" про подростка, поступившего в колледж и мечтающего стать киберспортсменом.

Лапина также отметила, что ИРИ очень ждет анимационные проекты для категории 12+ в будущем сезоне.