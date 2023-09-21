В Шалинском районе Чечни проведут работы по разминированию

Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, планируется охватить 122 га земли

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Сводный отряд МЧС России проведет разминирование части территории Шалинского района Чечни от взрывоопасных предметов до ноября 2023 года. Работами планируется охватить 122 га земли, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой МЧС России Александром Куренковым.

"В ходе встречи Александр Вячеславович рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики. С 19 сентября в Шалинском районе сводный отряд уже ведет соответствующую работу. Он также подчеркнул, что разминирование будет проводиться в течение сентября и октября текущего года. Всего планируется охватить 122 га земли", - написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, из-за угрозы наличия взрывоопасных предметов на территории Чечни не используется по назначению более 4 тыс. га земли, необходимой для развития сельского хозяйства, а также реализации различных экономико-социальных и инвестиционных проектов.