Путин назвал героизм защитников Ленинграда частью общечеловеческого достояния

Президент России подчеркнул важность того, что "обсуждение событий тех лет основывается на фактах, архивных материалах, воспоминаниях современников"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II Санкт-Петербургского международного исторического форума "Битва за Ленинград - всенародная победа". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Блокада Ленинграда - тяжелая, трагическая страница в летописи Великой Отечественной войны, во всей мировой истории. Героизм защитников и жителей города - это часть нашего национального и общечеловеческого достояния. Именно на нас лежит ответственность за то, чтобы память о подвиге ленинградцев жила в сердцах потомков", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что форум имеет особое научное, практическое, нравственное звучание, так как в нем участвуют известные ученые, авторитетные исследователи и эксперты, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, в том числе представители стран СНГ. "Видим в этом еще одно свидетельство того, что народы бывшего Советского Союза объединены общей исторической памятью", - добавил он.

"И конечно, очень важно, что обсуждение событий тех лет основывается на фактах, архивных материалах, воспоминаниях современников, на результатах расследования преступлений нацистского режима, которое ведется нашими специалистами до сих пор, на судебных решениях о признании фактов геноцида в отношении мирных советских граждан. Такая честная позиция крайне необходима для сохранения исторической правды", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что форум внесет созидательный вклад в изучение Великой Отечественной войны и послужит глубокому осмыслению исторического наследия битвы за Ленинград.