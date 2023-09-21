Минтруд предложил с 2025 года оформлять практику студентам через "Работу России"

В ведомстве считают, что это по поможет повысить доступность реальной практической работы для учащихся

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает с 1 января 2025 года сделать обязательным для образовательных организаций оформление практики через сервис "Стажировки и практики" на портале "Работа России". Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

"С 1 января 2025 года предлагаем сделать оформление практики через портал "Работа России" обязательным для образовательных организаций. Тогда практика станет по-настоящему первой работой выпускника и частью его трудовой истории", - сказал он.

Сервис "Стажировки и практики" на портале "Работа России" начал работать в России в сентябре 2023 года. Министр предложил в течение 2024 года поэтапно подключать образовательные организации к сервису. По его мнению, формальное прохождение практики не дает представление студенту о том, чем он будет заниматься, поэтому нужно повысить доступность реальной практической работы для учащихся.

Котяков добавил, что ускорение трансформации профессий требует повышения гибкости национальной системы квалификаций. Сложившаяся система отражения требований профстандартов в образовательных программах не позволяет оперативно учитывать изменения на рынке труда и создает риски "хронического запаздывания".

"Поэтому предлагаем пересмотреть подход к формированию профессиональных стандартов, обеспечив их двухкомпонентностью. Базовая часть будет определять основные компетенции, типичные в целом для профессии. Вторая - вариативная - учитывать специализацию и отраслевые особенности, инструменты и используемые в работе технологии на основе анализа запросов работодателей", - отметил он.

По словам министра, это обеспечит "оправданный консерватизм" в отношении базовых фундаментальных основ профессионального образования. Также образовательные компоненты, нацеленные на обучение практическим навыкам, смогут опираться на более подвижную вариативную часть профстандарта, который будет гибко реагировать на изменяющиеся требования к работникам. "И за счет этой вариативности усилится интеграция профессиональных и образовательных стандартов", - подытожил он.