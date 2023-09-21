Институт развития интернета поддержал более тысячи проектов за два года

Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский сообщил, что релизы большей части проектов ожидаются в ближайшие полтора года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более тысячи проектов поддержал Институт развития интернета (АНО "ИРИ") за последние два года, вложив 45 млрд рублей. Релизы большей части проектов ожидаются в ближайшие полтора года, сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на презентации нового сезона 2023-2024 годов.

"За последние два года ИРИ поддержал более тысячи проектов. Каждый состоит из определенного количества уникальных единиц. Часть проектов вы уже видели в соцсетях, мессенджерах, блогосфере, на платформах. Релизы значительной части контента, то, что мы покажем сегодня, планируется на ближайшие полтора года, то есть с сентября 2023 до конца 2024 года. За два года ИРИ инвестировал в отечественную контент-индустрию 45 млрд рублей", - сказал он.

Как рассказал Гореславский, 53% поддержанных проектов приходится на контент в блогосфере, видеоконтент - 36%, спецпроекты в СМИ - 9%, программные продукты - 2%.

Доля проектов ИРИ в сегменте оригинальных проектов онлайн-кинотеатров с января по сентябрь 2023 года составила 32%, против 26% за весь 2022 год. Съемки проектов при поддержке ИРИ проходят в 56 регионах страны, а также за пределами России - в 23 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Крупные проекты

На презентации ИРИ представил некоторые крупные проекты, которые выйдут с сентября 2023 года по декабрь 2024 года. Среди них - шпионская драма "ГДР" про борьбу мировых спецслужб на фоне политических интриг конца 1980-1990-х гг., экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова "Абрек", драма "Слово пацана" о переломном периоде в жизни страны и о том, через что пришлось пройти людям в конце 1980-х, исторический детектив "Плевако" о знаменитом адвокате с Сергеем Безруковым в главной роли, продолжение сказочной кинофраншизы в сериале "Последний Богатырь. Наследие", драма "Челюскин. Первые" о судьбе известной экспедиции, которая решает пройти Северный морской путь за одну навигацию.

Также поддержку ИРИ получила фантастическая комедия "Отмороженные", в которой бандиты из 1990-х случайно попадают в криокамеру и оказываются в нашем времени.

Также на презентации показали исторический триллер "Цербер" о декабристах, тайных агентах и доносчиках, историю противостояния величайшего государственного деятеля ХХ века и революционеров в драме "Столыпин", военно-историческую драму "Адмирал Кузнецов" про молодого командующего военно-морским флотом СССР в Великую Отечественную войну, сериал "Царская прививка" про эпидемию оспы в России и указ Екатерины II впервые использовать прививку для спасения людей, драму "Точка ноль" о столичном вирусологе, которая уезжает бороться с неизвестным вирусом за жизни пациентов в сибирской деревне.

Некоторые представленные проекты основаны на реальных событиях. Среди них - шпионская драма "Берлинская жара" про разработку советского атомного проекта, драма "По зову сердца" о подвиге Московского народного ополчения в 1941 году, драма "20/22" о молодой паре, отношения которой проверяются на прочность на фоне СВО, драма "Десять дней до весны" про семью, которая оказывается в эпицентре событий в Крыму в 2014 году, детективный сериал "Большой дом" о коллаборационистах из банды "Зигзаг", розыске фашистских карателей после войны и других расследованиях КГБ в 1940-е и 1960-е, "Клипот" о молодых людях, отказавшихся от общепринятых ценностей ради "прекрасного мира будущего".

Блогосфера, мультиформатные проекты и онлайн-шоу

ИРИ представил авторский проект писателя, филолога Константина Образцова "Образцовое чтение" о том, как читать литературу и получать от этого удовольствие, комедийное шоу "Стереотипы", в котором комики и блогеры разных национальностей высмеивают культурные клише, проект "Сбросим маски. Еженедельное шоу с Илоном Маском" от создателей дипфейк-сериала "ПМЖейсон", реалити-шоу "Ольга Вузова" о преимуществах технического образования в России с известной телеведущей и блогером Ольгой Бузовой и многие другие.

Кроме того, при поддержке ИРИ выйдут авантюрная комедия "Короче, план такой" про секретную команду хакеров из России, которые в борьбе с мировым злом становятся супергероями, фантастическая комедия "Министерство Всего Хорошего" по сценарию Александра Цыпкина, экшн-комедия "Красный 5" про непростые будни бывшего спецагента, анимационный сериал "Супергерои.ру" о том, как семья спасает мир от внеземной опасности.

До конца 2024 года зрители увидят документальный цикл "Деньги будущего. Новый мировой финансовый порядок", рассказывающий о том, что будет с нашими деньгами в ближайшие 20 лет, новый проект номинированного на премию "Оскар" Максима Арбугаева "Северный морской путь", сериал о русском ММА "Большая битва", документальный проект "История российских компьютерных игр" о том, как русский геймдев повлиял на весь мир, история советского и российского олимпийского движения в проекте "Игры и люди" от легендарного Виталия Смирнова, почетного президента Олимпийского комитета России, история "черного золота" в документальном сериале "Нефть", документальный проект "Я тебя отвоюю" о том, как война меняет женщин и как женщины меняют войну и мир.

Помимо этого, ИРИ поддержал историческую ARPG "Смута" о событиях Смутного времени в 1612 году. Она основана на книге Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

Поддержку получил проект "МетаМосква", который с помощью VR- и AR-технологий воссоздает трехмерную реальность крупнейшей рекреационной зоны столицы - ВДНХ, а также игра по известной мультвселенной "Петя и Волк: дело об артефакте приключений", в которой главным героям предстоит найти и спасти родителей Пети, исчезнувших после пропажи таинственного артефакта.