Путин отметил значимость форума "Историко-культурное наследие России"

Глава государства подчеркнул, что в рамках мероприятия гости и участники смогут обсудить как вопросы сбережения истории и культуры народов РФ, так и "роль традиционных ценностей в формировании духовно-нравственных ориентиров"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", отметив его значимость в жизни страны. Телеграмма опубликована на сайте кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России". За прошедшие годы он стал значимым событием в жизни страны, масштабным, авторитетным мероприятием с широким представительством и неизменно актуальной повесткой. Тема нынешнего форума определена важностью задач, стоящих перед государством и обществом в условиях современных вызовов", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что на форуме участники и гости смогут обсудить не только вопросы сбережения истории и культуры народов России, но и роль традиционных ценностей в формировании духовно-нравственных ориентиров и укреплении межнационального согласия.

"Местом проведения вашей встречи стал Дагестан. Здесь издавна проживают вместе представители разных народностей, расположены уникальные памятники архитектуры, являющиеся объектами федерального значения и всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавил Путин.

Он также отметил, что древняя дагестанская земля является родиной мужественных воинов, талантливых деятелей науки, спорта, искусства, литературы. В их числе выдающийся поэт, писатель, публицист Расул Гамзатов, 100-летие со дня рождения которого широко отмечается в 2023 году, говорится в приветствии президента. Путин выразил уверенность, что форум внесет созидательный вклад в сохранение и приумножение культурного многообразия России. Он пожелал его участникам и гостям плодотворного общения и всего наилучшего.

21-22 сентября в Республике Дагестан проходит IX Парламентский форум "Историко-культурное наследие России". Форум организован Советом Федерации Федерального Собрания РФ совместно с правительством Республики Дагестан и приурочен к 100-летию со Дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В мероприятии принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава республики Сергей Меликов, представители федеральных и региональных органов власти, парламентарии из стран СНГ, прикаспийских государств, представители ЮНЕСКО и нескольких общественных структур.