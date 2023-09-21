Символом Новгородской области стал памятник "Тысячелетие России"

На его основе разработают брендбук, который будет представлять регион

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Презентация символа Новгородской области состоялась в рамках закрытия Чемпионата высоких технологий на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде, церемония была приурочена ко Дню зарождения российской государственности. По итогам народного голосования, проходившего в онлайн- и офлайн-режимах, победила концепция - памятник "Тысячелетие России", передает корреспондент ТАСС.

Старт голосования за символ региона был объявлен 5 июля, в День образования Новгородской области. Образ для символа новгородцы выбирали в рамках трехэтапного конкурса: жители муниципалитетов предлагали свои идеи, затем администрации районов и округов выбирали самые интересные варианты, из которых оргкомитет конкурса составил шорт-лист из семи концепций.

По итогам голосования победила концепция - памятник "Тысячелетие России". После дизайнеры доработали концепцию, объединив в изображении великую историю прошлого, а также достижения современников и потенциала Новгородской области.

В основе символа Новгородской области - памятник "Тысячелетие России", символизирующий исток российской государственности, преемственность поколений и многовековую историю Новгородской земли. Сверху памятник обрамлен ветвью дерева, которое олицетворяет природное богатство Новгородской земли, гармоничное сочетание промышленного потенциала и комфортной среды для жизни.

Далее на основе символа разработают брендбук, который будет представлять Новгородскую область как на территории России, так и за ее пределами в дипломатических миссиях.