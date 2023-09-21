Губернатор Ленобласти предложил сохранять пособие на детей родителям-одиночкам до трех лет

По словам Александра Дрозденко, в семьях с детьми дошкольного возраста занятость матерей составляет 68%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в России предложил предоставить родителям-одиночкам при их выходе на работу право на получение пособия на ребенка до достижения им возраста трех лет. Ранее было принято решение о сохранении за матерями при трудоустройстве пособия на ребенка до 1,5 лет после его рождения.

"Мы предлагаем пойти чуть дальше именно для тех семей, где есть единственный родитель, - до трех лет. Если единственный родитель выходит на работу - до трех лет сохранять пособие", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что в семьях с детьми школьного возраста занятость матерей - более 80%. Занятость матерей с детьми дошкольного возраста составляет 68%. При этом уровень занятости у этих категорий граждан растет, но, добавил Дрозденко, медленнее, чем мог бы.

Как ранее сообщалось на заседании, было принято решение о том, что с 2024 года матери после выхода на работу будут получать пособия на ребенка до 1,5 лет.