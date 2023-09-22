Россиянам рекомендовали не ездить в Нидерланды на личных автомобилях

Это связано с возможностью конфискации транспортных средств, рассказал глава российской дипмиссии в королевстве Александр Шульгин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское посольство в Нидерландах советует гражданам РФ воздержаться от поездок в королевство на личных автомобилях из-за возможной их конфискации. Об этом заявил посол Александр Шульгин в интервью изданию "Известия".

"Официальная Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС № 833/2014 (о запрете ввоза российских товаров в страны ЕС - прим. ТАСС) не комментировала. Тем не менее до получения разъяснений рекомендовали бы россиянам воздержаться от поездок в королевство на личном автотранспорте", - сказал дипломат.

Шульгин также отметил, что посольство "внимательно отслеживает ситуацию и готово незамедлительно реагировать в случае конфискации нидерландскими таможенными органами личных вещей или автотранспортных средств у граждан России". "Вместе с тем наши соотечественники с подобными жалобами в посольство пока не обращались", - уточнил он.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

В МИД РФ заявили, что будут отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.