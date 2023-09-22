"Известия": в России могут разрешить прабабушкам и прадедушкам брать опеку над правнуками

Газета передает, что в этом случае им увеличат выплату к страховым пенсиям по старости и инвалидности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кабмин РФ поддержал законопроект, который разрешит прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками и даже совершеннолетними, но признанными недееспособными. В этом случае им будет повышена фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и инвалидности, сообщают "Известия" со ссылкой на проект заключения правительства РФ.

"Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов", - сообщили газете в пресс-службе кабмина.

Сейчас опекунами несовершеннолетнего сироты или совершеннолетнего, признанного недееспособным, могут становиться только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. "Однако есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок при живой прабабушке должен идти в детский дом. Подготовленный законопроект решает эту проблему", - рассказал "Известиям" один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По его словам, в проект будет внесена поправка о том, что прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами только в том случае, если им не исполнилось 80 лет и если они сами не являются инвалидами.

Газета отмечает, что страховая часть пенсии вычисляется индивидуально для каждого человека, фиксированная выплата - это надбавка, которую прибавляют к этой сумме. Она выплачивается каждому пенсионеру. В 2023 году ее размер составляет 7 567 рублей в месяц. В некоторых случаях пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату, за каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают треть от ее фиксированной части (в 2023 году - 2 522 рублей в месяц).