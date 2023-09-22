Идею иметь цифровые документы поддерживают 92% опрошенных россиян

Почти треть опрошенных отметили, что будут активно пользоваться оцифрованными документами при посещении клиник и покупке техники в кредит

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Цифровые документы, удостоверяющие личность как альтернатива бумажным стали популярными среди россиян уже через три дня после указа президента РФ о цифровом паспорте, идею владеть ими поддерживают 92% россиян. Такими данными с ТАСС поделились аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Для исследования было опрошено 3 тыс. пользователей сервиса в возрасте от 21 до 55 лет - идею иметь альтернативу бумажным документам поддерживают подавляющее большинство (92%). А 29%, то есть почти треть опрошенных, обещали, что будут активно пользоваться оцифрованными документами при посещении клиник и покупке техники в кредит.

Но почти 40% респондентов считают, что предоставить бумажную версию паспорта легче, чем открыть соответствующее окно на "Госуслугах", а документы в "цифре" хороши как альтернатива на случай потери бумажного паспорта. Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак считает указ о приравнивании документов на "Госуслугах" к реальному паспорту вполне своевременным.

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте в понедельник, 18 сентября. Указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. В Минцифры позднее уточнили, что бумажные документы сохраняют статус даже при наличии цифровых - их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.