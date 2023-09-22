Премьер Таиланда обсудил с Маском технологии компаний Tesla и SpaceX

Сеттха Тхависин также провел встречи с представителями Microsoft и Google

БАНГКОК, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования технологических решений его компаний Tesla и SpaceX. Об этом премьер сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Я встретился с Илоном Маском во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. У нас состоялся хороший разговор о технологиях компаний Tesla, SpaceX и спутниковой системы Starlink. Я впечатлен прогрессом для человечества, которого добилась эта группа, и мы разделяем общий взгляд на будущее более чистого мира. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших обсуждений. Ожидаем новых вдохновляющих успехов благодаря развитию электрического автотранспорта и исследованию космоса", - написал он.

Тхависин также провел встречи с представителями компаний Microsoft и Google.

Премьер рассчитывает прилечь инвестиции в экономику Таиланда в ходе поездки в США для участия в 78-й сессии ГА ООН. В соответствии с пятилетним планом, срок которого истекает в этом году, совет по инвестициям королевства стремится содействовать капиталовложениям в развитие высоких и зеленых технологий, а также инновационного бизнеса. Ведомство одобрило с 2018 года иностранные инвестиционные проекты на сумму 1,8 трлн батов ($50 млрд). В тройку наиболее привлекательных для инвесторов отраслей, входят электроника, нефтехимия и автомобилестроение.