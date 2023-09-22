На севере Красноярского края ожидается сильный ветер

Как сообщили в региональном МЧС, его порывы будут достигать 25 м/с и более

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в Красноярском крае. Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Сегодня, 22 сентября, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

По информации Средснесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), ночью местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В МЧС рекомендуют жителям не выходить по возможности из дома и соблюдать правила безопасности в ветреную погоду. Также, по информации УГМС, в Туруханском районе на севере края ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, в ночное время местами с сильным снегом и мокрым дождем.