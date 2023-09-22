В Москве ожидаются погода без осадков и до 26 градусов тепла

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 24 до 26 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области будет действовать до 12:00 субботы из-за пожарной опасности четвертого класса.