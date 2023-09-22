В Омске вывели высокоурожайные сорта озимой ржи и засухоустойчивых кормовых культур

Как сообщили в Омском аграрном научном центре, их передали на испытания

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ученые Омского аграрного научного центра (АНЦ) вывели два сорта многолетних трав эспарцета и люцерны, которые благодаря засухоустойчивости и повышенной - на 10-24% выше аналогов - урожайности помогут решить в Сибири проблему нехватки кормов для сельхозживотных. Как сообщили ТАСС в научном учреждении, также выведен морозоустойчивый сорт озимой ржи, которая дает на 8-10% больше зерна.

"Мы видим проблемы с кормами, поэтому передали на государственные испытания два сорта эспарцета и люцерны. Они лучше стандартных сортов по всем показателям - от засухоустойчивости до урожайности и качества получаемой зеленой массы", - рассказал ТАСС руководитель селекционного центра Омского АНЦ Петр Николаев.

По его словам, люцерна в первый укос дает на 16% больше зеленой массы, во второй укос - на 24%. Урожайность семян выше на 33% аналогичных сортов. Новый сорт эспарцета дает на 12-14% больше зеленой массы и на 11% - семян. Эти культуры предназначены для выращивания в условиях Западной Сибири.

Заведующий лабораторией селекции озимых культур Андрей Ковтуненко добавил, что новый сорт озимой ржи также лучше стандартных сортов почти по всем показателям. У него почти стопроцентная зимостойкость, что актуально для морозных сибирских зим, и выше урожайность на 8-10%. Сорт также передан на госсортоиспытание.

Сильная засуха в Омской области в последние три года привела к нехватке кормов для сельскохозяйственных животных и снижению их качества. В прошлом году ряд аграриев вынуждены были косить посевы зерновых для прокорма скота или закупать корма в других регионах страны

.Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.