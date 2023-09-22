Эксперт считает, что установка дебаркадеров в Якутии позволит развивать туризм в регионе

Как полагает гендиректор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов, дебаркадеры выступают хорошей альтернативой теплоходам

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Развитие причальной инфраструктуры, в частности установка дебаркадеров, будет способствовать росту и расширению турпотока в Якутии. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов.

"Дебаркадеры открывают доступ к судам с подводными крыльями, мы видим потребность в двух местах - напротив Булгунняхтах, в устье реки Буотама, и на местности Лабыйа у подножия [Ленских столбов]. Это даст в будущем возможность запускать судна "Валдай" и "Метеор" по стоимости ниже по сравнению с тарифами на теплоходах, моторных лодках", - сказал Громов. Он отметил, что дебаркадеры выступают альтернативой теплоходам, строительство которых в стране "заранее запланировано на десятки лет вперед".

Он отметил, что в регионе есть рост спроса на круизные туры. В допандемийные годы загрузка судов составляла около 80%-83%. "В прошлом году загрузка составила 98%, а в этом году - стопроцентная загрузка", - отметил гендиректор агентства.

По словам Громова, традиционно наиболее популярными местами для отдыха туристов в 2022 году стали природный парк "Ленские столбы", который посетили около 34 тыс. туристов. Данных за этот год пока нет, парк еще не закрыл туристический сезон. "Ленские столбы" созданы в 1994 году, в 2019 году получили статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га, геологическое образование включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что Жатайская судоверфь, которая создается в Якутии для обеспечения судами арктических рек республики, займется строительством дебаркадеров.