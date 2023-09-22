Под Красноярском в ветчине от "Стародворских колбас" нашли геном вируса АЧС

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в поселке Емельяново в пригороде Красноярска в ветчине, произведенной компанией "Стародворские колбасы". Об этом ТАСС сообщили в отделе ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора.

"Выявилось ДНК африканской чумы свиней в партии ветчины в магазине поселка Емельяново. Производитель - "Стародворские колбасы". Партия была отслежена по программе "Меркурий", - пояснили в Россельхознадзоре.

По информации ведомства, вся партия изъята и уничтожена.

В сентябре на территории ряда субъектов РФ, в том числе в Алтае, Коми, Якутии, обнаруживали фрагменты генома вируса АЧС в готовой продукции, произведенной владимирскими предприятиями, в том числе "Стародворскими колбасами".

Африканская чума свиней - это заразное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. АЧС не опасен для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.