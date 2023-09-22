В Думу вносят проект, обязующий наносить на инструкции к лекарствам легко читаемый шрифт

По словам разработчиков проекта, предлагаемые изменения позволят, в частности, избежать ошибок при применении лекарств

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном нанесении на инструкциях к лекарственным препаратам легко читаемого шрифта размером (кеглем) не менее 12 пунктов (3 мм в высоту). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". В частности, документом предлагается прописать новую норму, согласно которой информация о лекарственных препаратах, содержащаяся в инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывается легко читаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов, что соответствует 3 мм в высоту. В настоящий момент такое требования в законе не установлено.

По словам разработчиков проекта, предлагаемые изменения в виде увеличения шрифта инструкций сделают информацию по применению лекарственных препаратов более доступной, улучшат ее восприятие гражданами пожилого возраста и позволят избежать ошибок при применении лекарств.

"Необходимо заботиться о здоровье и повышении качества жизни нации. Это основа страны, наша национальная цель. И в данных вопросах не может быть неважных аспектов. Государство обязано предусмотреть все условия для комфорта, безопасности и здоровьесбережения своих граждан. Экономия здесь неуместна", - пояснил ТАСС Слуцкий.

Согласно требованиям Евразийского экономического союза все инструкции к лекарственным препаратам должны содержать определенную информацию, внушительную по объему. Поэтому многие производители могут экономить на количестве бумаги и красителях, используя минимальный размер шрифта, не думая о потребителях, отметили авторы законопроекта.