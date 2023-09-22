Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости ковидом в России в ноябре

По словам академика РАН Сергея Нетесова, пик заражаемости COVID-19 и другими респираторными инфекциями придется на январь-февраль

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне начнут интенсивно заражаться COVID-19 и другими респираторными инфекциями в ноябре, когда концентрация людей в закрытых помещениях станет значительно выше. При этом пик заболеваемости придется на январь-февраль, сообщил в беседе с ТАСС академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что на прошедшей неделе заболеваемость ковидом в России выросла на 48%, а число госпитализаций - более чем на 20%.

"Пики заболеваемости - это январь-февраль, но начало интенсивной заболеваемости - это ноябрь. Становится холодно, люди уже по улицам не гуляют, они начинают концентрироваться в зданиях, и уже там начинают ждать машины и автобусы, то есть концентрация людей больше", - сказал ученый.

Нетесов отметил, что, по некоторым оценкам, к осени 2023 года в России коронавирусной инфекцией переболели более 100 млн человек, благодаря чему у них в разной степени сформировался иммунитет. "Эта степень иммунитета уже защищает большинство из них от тяжелого течения заболевания. Да и варианты вируса сейчас существенно менее патогенны. Высокой смертности уже не будет", - пояснил эксперт, добавив, что в зоне риска по-прежнему остаются пожилые люди, а также обладающие хроническими заболеваниями и лишним весом.

С начала пандемии в России выявили более 23 млн случаев заражения и 22 млн случаев выздоровления, свыше 400 тыс. человек умерли.