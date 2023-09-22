В Новосибирской области 25 сентября ожидается отрицательная температура

Как сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха до минус 2 градусов ожидается в Новосибирской области утром в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

"Если в воскресенье в ночные часы, предполагаемо, еще будут положительные значения от 0 до плюс 5 и может пролетать мокрый снег по северу области, то в понедельник уже на всей территории [температуры] будут слабоотрицательные - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщила ТАСС Кичанова.

Днем из-за низкой облачности воздух прогреется до 13-17 градусов в некоторых районах региона. В областном центре утром в понедельник температура воздуха будет держаться на уровне нулевой отметки, а днем не поднимется выше плюс 10 градусов.

Снижение температуры начнется уже с субботы, 23 сентября: в области похолодает до 6-11 градусов Цельсия выше нуля, а в Новосибирске - до 7-10. Ожидаются также дожди и грозы в юго-восточных районах, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. В воскресенье днем воздух охладится до плюс 5-10 градусов. Специалисты Западно-Сибирского УГМС объясняют похолодание приходом воздушных масс с морей Северного Ледовитого океана и с территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.