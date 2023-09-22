RuStore планирует к концу года нарастить ежемесячную аудиторию до 25 млн пользователей

По итогам августа этот показатель составлял 17 млн

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. RuStore планирует нарастить ежемесячную активную аудиторию до 25 млн человек до конца 2023 года. По итогам августа этот показатель составлял 17 млн, сообщил ТАСС операционный директор RuStore Илья Сверчков на полях форума Kazan Digital Week.

"Месячная аудитория. Как раз недавно вышли данные от Mediascope. И у нас практически 17 млн активной аудитории по итогам августа. [До конца года] очень хотим прийти к 25 млн активной аудитории", - сказал Сверчков.

По его словам, наибольшей популярностью у пользователей пользуются приложения финансовых инструментов. "Сейчас у нас больше трети скачиваний - это финансовые инструменты, но помимо этого еще есть сервисы и услуги, те же игры. Они примерно равномерно распределены", - сказал Сверчков.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore был запущен в мае 2022 года.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка IT-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.