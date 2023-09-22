22 сентября, 04:49,
обновлено 22 сентября, 05:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Баку отправил продовольствие армянскому населению Карабаха

По данным AzeRTag, две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом отправлены из Агдамского района

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Азербайджана направили в качестве гуманитарной помощи продовольствие армянскому населению Карабаха. Об этом сообщило государственное информагентство AzeRTag.

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По его данным, две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом отправлены из Агдамского района.

Отправителем груза является МЧС Азербайджана. "Груз доставляется по уже действующей дороге Агдам - Ханкенди и будет роздан населению", - говорится в информации.

В четверг администрация президента Азербайджана сообщила, что на встрече с представителями центральной власти в Евлахе делегация армянского населения обратилась с просьбой об оказании помощи топливом и продовольствием. Было отмечено, что планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и оказать гуманитарную поддержку. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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