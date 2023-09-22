Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах России

Непогода ожидается в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тува

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Первые заморозки до минус 2 градусов в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тува прогнозирует в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"В центральных районах Красноярского края в ночь с понедельника на вторник (с 25 на 26 сентября - прим. ТАСС) ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - сообщает Гидрометцентр.

В Хакасии и Туве в начале недели прогнозируется похолодание до минус 1 градуса ночью и утром.

По данным Среднесибирского УГМС, на севере Красноярского края также прогнозируются мокрый снег, туман и дожди.

Спасатели МЧС рекомендуют при заморозках укрыть сельскохозяйственные растения, а при тумане отказаться от дальних поездок на автомобиле.