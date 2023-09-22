В Якутске открыли мурал с изображением участника СВО Василия Данилова

Его создали в рамках всероссийской патриотической акции "Граффити. Защитник"

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мурал с изображением участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества Василия Данилова открылся в 202-м микрорайоне Якутска в рамках всероссийской патриотической акции "Граффити. Защитник".

"Мы считаем Василия Данилова героем. Он служил в разведывательном подразделении, был командиром отделения, не раз спасал своих сослуживцев", - рассказал ТАСС наставник "Движения первых", председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Республике Саха (Якутия) Василий Местников.

Идея об изображении военнослужащего была поддержана его родными и близкими, общественными организациями и властями региона, рассказал ТАСС начальник штаба регионального отделения детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Республики Саха Александр Кузьмин. Акция "Граффити. Защитник" проводится во всех субъектах Российской Федерации - в крупных городах в местах с большой проходимостью наносятся изображения героев Великой Отечественной войны и участников СВО. Кузьмин отметил местоположение мурала, рядом с которым расположены мемориальный комплекс "Солдат Туймаады" и площадь Победы. "Это будет местом притяжения подростков, молодежи", - отметил он. Художник Евгений Курдюмов работал над муралом в течение двух дней.

Гвардии старший сержант Василий Данилов - уроженец села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии, был награжден медалью "За боевые отличия", медалью Жукова, посмертно удостоен ордена Мужества.