22 сентября, 05:12

Синоптики зафиксировали в Москве повтор температурного рекорда 1975 года

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В столице третья ночь подряд была теплой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1, в Тушино - плюс 13,4, на базовой метеостанции ВДНХ - плюс 13. Это соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5). По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 13, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности", - написал Тишковец.

В пятницу в Москве ожидается погода без осадков и до 26 градусов тепла. 

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© Информационное агентство ТАСС
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