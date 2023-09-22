Синоптики зафиксировали в Москве повтор температурного рекорда 1975 года

В столице третья ночь подряд была теплой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали третью теплую ночь подряд в Москве, повторен температурный рекорд 1975 года. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила плюс 16,1, в Тушино - плюс 13,4, на базовой метеостанции ВДНХ - плюс 13. Это соответствует ночной климатической норме июля (плюс 13,5). По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 13, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности", - написал Тишковец.

В пятницу в Москве ожидается погода без осадков и до 26 градусов тепла.