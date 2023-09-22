Эксперт заявил, что на АЭС "Фукусима-1" в день прибавляется по 90 тонн радиоактивной воды

Как отметил научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Юки Кобаяси, после очистки на станции сохраняется не только тритий, но и в незначительных количествах изотопы

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Примерно по 90 тонн сильно зараженной радиоактивной воды ежедневно прибавляется в подземных этажах АЭС "Фукусима-1", а после очистки в ней сохраняется не только тритий, но и в незначительных количествах изотопы, в частности, цезия и стронция. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС автор работ по проблемам ядерной безопасности Юки Кобаяси, научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - ведущего в Японии исследовательского и благотворительного центра.

"В пострадавших реакторах АЭС "Фукусима-1" находятся раскаленные обломки ядерного топлива, для охлаждения их нужно постоянно заливать водой, - рассказал эксперт. - Она попадает после этого в подземные этажи разрушенных энергоблоков, где смешивается с подземными водами. Ежедневно прибавляется порядка 90 тонн воды, сильно зараженной радиоактивными веществами. Обработка в системе очистки позволяет снизить их концентрацию ниже допустимых норм, однако там все равно остаются в небольших объемах радиоактивные изотопы, например, цезия и стронция. Очистка также не позволяет убрать оттуда тритий".

В настоящее время, сообщил собеседник ТАСС, этой в целом очищенной водой уже заполнены более 1 040 баков на территории АЭС. Администрация "Фукусима-1" и правительство Японии, напомнил Кобаяси, приняли решение понемногу сливать ее в океан. "При этом объемы сброса будут превышать масштабы прибавления новой зараженной воды, требующей очистки. - Такая операция позволит постепенно, в течение 30-40 лет, полностью избавиться от накопившихся объемов воды, что облегчит демонтаж атомной станции".

Сброс первой партии

11 сентября был завершен сброс в океан первой партии очищенной воды объемом около 7,8 тыс. тонн. Ежедневно сливалось более 430 тонн. Ожидается, что до конца сентября будет проведен сброс второй партии очищенной воды такого же объема. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн. Этот объем соответствует 40 бакам, находящимся на территории атомной станции.

Сброс этой воды одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), помимо очистки она дополнительно сильно разбавлена морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы находятся там в незначительных объемах существенно ниже допустимых норм, заявляют в Токио. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, пока подтверждают эти утверждения.

В целом на АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в марте 2011 года. Удар цунами тогда разрушил системы энергоснабжения на атомной станции, что привело к взрывам водорода, разрушению четырех энергоблоков и выбросу значительного массива радиоактивных веществ.

Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.