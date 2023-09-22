На Сахалине ввели штрафы за выгул собак без намордников и поводка

Административный штраф за нарушение правил составит от 2 до 4 тыс. рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской области во втором (окончательном) чтении приняли закон, регулирующий в регионе правила содержания и выгула домашних животных. Он подразумевает запрет на выгул питомца без поводка и намордника и на его содержание в местах общественного пользования, сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"Теперь нельзя содержать животных в местах общего пользования (чердаки, подвалы, на лестничных клетках, кухнях и коридорах коммунальной квартиры), а также на территориях детских, спортивных и медицинских организаций, учреждений культуры и других подобных местах. Владельцы обязаны выгуливать собак в общественных местах на поводке и в наморднике, за исключением животных размером менее 25 см в холке и собаки-поводыря", - рассказали в думе.

Административный штраф за нарушение правил составит от 2 до 4 тыс. рублей. При повторном правонарушении - 5 тыс. рублей.