Сезонный маршрут по паркам и скверам столицы появился на портале "Узнай Москву"

Путь начинается в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина, ведет в "Аптекарский огород", продолжается у Патриарших прудов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прогулочный маршрут по городским паркам и скверам в осенний период опубликовали на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра столицы.

"Новый маршрут на портале "Узнай Москву" - это возможность отвлечься от городской суеты и насладиться умиротворяющей атмосферой осенней природы. Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия. Во время прогулки пользователи могут не только полюбоваться красивыми пейзажами, но и узнать больше об истории каждого места, перейдя на его страницу на портале", - сообщается в материале со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

Отмечается, что маршрут начинается в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина. Далее маршрут ведет в "Аптекарский огород", затем прогулка продолжается у Патриарших прудов. Также среди точек маршрута парк "Зарядье", Воронцовский парк и музей-заповедник "Коломенское".

Поясняется, что портал "Узнай Москву"- совместный проект столичных департамента информационных технологий, департамента культуры, департамента культурного наследия и департамента образования и науки. На портале и в мобильном приложении представлено более 250 прогулочных маршрутов, фотографии и описания свыше 2,2 тыс. зданий, 695 памятников и 470 исторических мест, там же можно почитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с городом.