В Забайкалье в нацпарке "Чикой" запустят туристический маршрут "По зимним рекам"

Маршрут будет кольцевым и пройдет по замерзшим рекам Чикой, Менза, Буркал, Дербул

ТАСС, 22 сентября. Новый экскурсионный маршрут "По зимним рекам" запустят в национальном парке "Чикой" в Забайкальском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Туристы смогут познакомиться с красотой зимней природы и богатой историей Красночикойского района. Маршрут кольцевой и проходит по замерзшим рекам Чикой, Менза, Буркал, Дербул", - сообщили в пресс-службе.

На протяжении всего пути, это около 300 км, встречаются природные, археологические памятники, ледяные водопады, гроты. Во время экскурсии гости Забайкалья услышат от гида рассказы о золотых приисках и русских поселениях, существовавших на берегах забайкальских рек, увидят такие древние поселения, как Косая Шивера, Алтан, Усть-Буркал и Усть-Менза. Ежегодно там проводятся археологические раскопки - ученые изучают динамику развития материальной культуры древнего населения Забайкалья.

"Летний сезон у нас очень короткий, поэтому так важно развивать круглогодичный туризм и продумывать новые маршруты, которые будут интересны как местным жителям нашего региона, так гостям из других городов", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Забайкальского края Юлии Ивановой.

Национальный парк "Чикой" создан в 2014 году для сохранения и восстановления природных комплексов, их компонентов и поддержания экологического баланса, а также в целях сохранения уникальных природных комплексов в верховьях реки Чикой - эталонных экосистем горных степей, кедровых лесов и южно-сибирской тайги. Территория нацпарка входит в границы Байкальской природной территории, его площадь - около 666 тыс. га.