Приостановлена работа Российского оскаровского комитета

По словам продюсера Федора Попова, "выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена. Об этом ТАСС сообщил продюсер Федор Попов, который входил в комитет.

"Я состоял в комиссии по выдвижению на "Оскар", когда она работала, - пояснил продюсер. - Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась". Попов добавил, что "выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно".

Два собеседника ТАСС, которые входили в комиссию, также подтвердили, что в 2023 году Россия не будет выдвигать фильм на "Оскар". Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не ответила на запрос ТАСС.

Российский оскаровский комитет традиционно в сентябре-октябре выдвигал от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В 2022 году это не произошло. Тогда мнения кинематографистов разделились: режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на "Оскар", несмотря на политическую обстановку. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В сентябре 2022 года на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил ТАСС, что не согласен с этим и выходит из комитета. Вслед за ним из комитета вышло большинство кинематографистов.

Комитет выдвигает фильмы на американскую кинопремию, далее формируются так называемые "короткие списки". Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Михалкова (1994). 96-я церемония вручения "Оскаров" пройдет 10 марта 2024 года.