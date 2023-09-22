В Монголии отменили полеты в регион, где выявили больного с подозрением на чуму

Анализы заболевшего проходят дополнительное бактериологическое исследование в лаборатории

УЛАН-БАТОР, 22 сентября. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Монголии компания МИАТ отменила внутренние авиарейсы в приграничный с Россией аймак (регион) Завхан, где ранее был выявлен пациент с подозрением на заражение чумой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Запланированные авиарейсы из Улан-Батора в столицу аймака Завхан город Улиастай отменили до 25 сентября. До этого дня чрезвычайная комиссия региона ввела ограничение на въезд и выезд в аймачный центр и поселение Яруу, откуда прибыл больной с подозрением на заражение бубонной чумой", - отметил представитель авиаперевозчика.

Сейчас анализы заболевшего проходят дополнительное бактериологическое исследование в специализированной лаборатории национального центра изучения зоонозных инфекций. По данным больницы, куда 19 сентября поступил больной, контактировавшие с ним люди были срочно изолированы. За ними ведется медицинское наблюдение.

Аймак Завхан граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.