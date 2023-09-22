В Москве установили посвященный покорителям Арктики и Антарктики арт-объект

Мэр Сергей Собянин также рассказал и о других результатах благоустройства Северо-Восточного округа столицы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Арт-объект - ярко-красный самолет Ан-2, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, установили в Москве на улице Молодцова. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них Полярная, Северодвинская, Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе дома №1 по улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, - ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации", - отметил он.

Мэр рассказал и о других результатах благоустройства Северо-Восточного округа столицы. Так, большие работы были проведены в парке "Долгие пруды" в районе Северный, где появились спортплощадки, сцена с амфитеатром, дополнительный пандусный спуск в районе реки Мерянки. Также власти Москвы оборудовали там две смотровые площадки.

На стадионе в Тенистом проезде в Свиблове положили новое футбольное поле с искусственным газоном и дренажной системой, а за воротами сделали площадки для воркаута, настольного и большого тенниса, волейбола, стритбола. На самом стадионе обновили трибуны. В этом же районе завершается благоустройство сквера между проездом Русанова и улицей Седова.

Собянин отметил также и другие результаты благоустройства СВАО, упомянув обновившийся сквер площади Борьбы в районе Марьина Роща, озелененную территорию в границах Изумрудной улицы и Изумрудного проезда в Лосиноостровском районе, парк у Ростокинского акведука вдоль Яузы и проезда Кадомцева.

"Новые проекты благоустройства пополнили качественное общественное пространство Северо-Восточного округа и создали жителям дополнительные возможности для прогулок и отдыха на свежем воздухе", - заключил мэр.