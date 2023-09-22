Под Челябинском биатлонный комплекс введут в эксплуатацию в декабре 2023 года

В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона сообщили, что готовность объекта составляет 85%

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Лыжно-биатлонный комплекс имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой в Златоусте Челябинской области введут в эксплуатацию в декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

"По информации администрации города Златоуста, на текущий момент готовность объекта составляет 85%. Осталось выполнить строительно-монтажные работы командных домиков, тоннеля, подтрибунных помещений, трибун и VIP-зон, завершить благоустройство территории. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Строительство объекта началось в 2015 году.

С 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации пройдет Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. В Челябинской области запланировано проведение соревнований по семи видам спорта.